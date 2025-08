Documentaire

Depuis 2002, Yves Marchand & Romain Meffre photographient les ruines contemporaines. Entre 2005 et 2009, le duo français part à l’assaut des vestiges de Détroit, l’ex-capitale de l’automobile.

Un projet qui les mène à découvrir les « Movie Theaters » américains : ces centaines de théâtres à l’architecture extravagante construits au début du XXème siècle en Amérique du Nord à la suite du développement de l’industrie du divertissement. Abandonnées dans les années 60, ces « cathédrales américaines » ont été soit modernisées, transformées en cinéma pour adultes, soit fermées, ou simplement détruites.

Pour immortaliser ces édifices fantômes, les deux artistes utilisent la photographie à la chambre. Une technique du début du XXème siècle qui leur permet de rendre le plus fidèlement possible les lignes droites et perspectives tout en conservant un maximum d’informations sur les négatifs. Tracks a rendez-vous avec Marchand & Meffre au Théâtre des Variétés à Béziers pour une séance photo !