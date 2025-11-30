Conférence

Dans cette conférence, François DesRosiers montre comment faire des portraits à domicile, chez les gens ou dans des lieux extérieurs. Il explique, via une présentation PowerPoint et des séries de photos, les étapes à suivre afin de faciliter le travail, du repérage, à l’analyse de la lumière et l’utilisation de réflecteurs et flashs.

Une connaissance de base de la photographie est nécessaire pour bien comprendre le tout. François privilégie l’utilisation du mode manuel, tant pour l’appareil que pour le flash. Il parle aussi de la synchronisation du flash à haute vitesse. Une belle conférence pour photographier les gens qu’on aime chez eux ou chez vous.