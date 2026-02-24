Ressources Dans la même catégorie

Article Portraits émotionnels : Anna Mandrikyan au Carrousel du Louvre Il arrive que l’ampleur de certains événements créatifs ne devienne évidente qu’avec le temps. Pourtant, il est déjà clair...

Documentaire Ce retraité photographie les détails de la ville et en révèle la beauté André Piguet est un ancien instituteur qui se consacre à la photo de détails dans divers lieux du canton...

Podcast Richard Avedon – Au-delà des clichés Une photo est-elle toujours une transposition de la réalité ? Richard Avedon naît à New York en 1923 au...

Documentaire Accrocs à Photoshop, ils mentent sur leur image Les studios Harcourt, réputés pour leurs photos glamour de stars, proposent des retouches photographiques pour corriger les défauts physiques....

Documentaire François Portmann, photographe animalier suisse a fait de New York son terrain de jeu François Portmann est un photographe suisse basé à New York. Depuis plus de 15 ans il se consacre à...

Podcast Comment la typographie nous conditionne Un drôle de conflit est au centre de la diplomatie américaine : l’administration Trump a remplacé la police Calibri...

Conférence Sur les traces de Reiss Photographe talentueux, Rodolphe Archibald Reiss (1875-1929) a tiré parti de sa passion pour doter les sciences criminelles de nouveaux...

Documentaire Langeais : le château impossible à photographier Le Val de Loire est la terre des châteaux. Celui de Langeais est ensserré au coeur de la ville,...

Documentaire De la faune sauvage aux lointaines galaxies, voyage au cœur de la nuit « Mes nuits sont plus belles que vos jours », telle pourrait être la devise des personnages qui habitent...

Article Top 5 des meilleures agences de communication à Genève Si vous êtes une entreprise située à Genève et alentours, choisir la bonne agence peut faire toute la différence...

Documentaire Le voyage des derniers descendants de Daguerre Parmi les différents genres de la photographie en noir et blanc, il en existe un qui a pratiquement disparu...

Article Les tendances visuelles Instagram à suivre cette année L’univers visuel d’Instagram évolue constamment, redéfinissant les codes esthétiques et les attentes des utilisateurs. En 2025, la plateforme continue...

Article Donner du caractère à vos vidéos : les secrets d’un look visuel cohérent et professionnel Créer une vidéo techniquement correcte est une chose, mais lui donner un look visuel cohérent et immédiatement reconnaissable en...

Documentaire Une odeur d’encre et de nature avec « Impressions » Il y a comme ça des rencontres qui donnent naissance de manière immédiate à de merveilleuses histoires. Lorsque Pierre...

Documentaire Crayon au poing, 4 dessinatrices du monde arabe Crayon au poing plonge le spectateur dans l’univers de quatre dessinatrices engagées de BD arabe. Dix ans après le début des printemps...

Documentaire Henri Cartier Bresson – La photographie, la vie, ses impressions Henri Cartier Bresson est un photographe français ayant parcouru le XXème siècle, ses évolutions et ses événements. Connu pour...

Documentaire Urbex : les théâtres fantômes de Marchand & Meffre Depuis 2002, Yves Marchand & Romain Meffre photographient les ruines contemporaines. Entre 2005 et 2009, le duo français part...

Documentaire Artisan keycaps : pimp my keyboard ! Finis les claviers plan-plan tout plat qui ne se tripotent pas ! Aujourd’hui, l’arme des hackers se pare de...