Conférence

En se reconnectant au tangible, la photographie entre dans une période de transition. Cet ouvrage révèle la vitalité d’un nouveau pan de la création photographique contemporaine. Depuis une génération, quantité de photographes nourrissent en effet des pratiques originales, soucieuses d’éthique et d’écologie. Loin d’incarner des expériences marginales, ces alternatives forment au contraire une puissante lame de fond. Certains artistes valorisent ainsi des procédés anciens, une temporalité lente et des formes de co-création. Beaucoup s’approprient des archives vernaculaires en hybridant la photographie avec les arts manuels comme le collage ou la broderie. D’autres encore amplifient la photographie par le biais d’installations.

Activisme et poésie se mêlent pour proposer des mondes où il est question de matérialité, de geste, de réconciliation et de résilience : c’est dans le corps de la photographie que les artistes cherchent à relire le monde et en inventer de nouveaux, par des utopies où l’imaginaire permet de dépasser le culte des images. En se reconnectant au tangible, la photographie entre dans une période de transition.