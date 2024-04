Conférence

La musique exerce une influence profonde sur notre cerveau dès les premiers instants de la vie. Elle ne se contente pas de bercer nos oreilles, mais sculpte également notre esprit de manière subtile et significative.

Dès la petite enfance, les notes mélodieuses et les rythmes entraînants de la musique jouent un rôle crucial dans le développement de la motricité et de la coordination. Les bébés réagissent instinctivement aux sons et aux rythmes, battant des mains, tapant des pieds, et même esquissant parfois quelques pas de danse maladroits. Cette interaction précoce avec la musique stimule le système nerveux et contribue à affiner les compétences motrices.

Mais la musique ne se contente pas de stimuler le mouvement ; elle est également un vecteur essentiel dans l’apprentissage du langage. Les enfants exposés à une variété de mélodies et de chants développent une sensibilité accrue aux nuances sonores et à la structure linguistique. Les comptines et les chansons enfantines, avec leurs rythmes cadencés et leurs rimes simples, fournissent un terreau fertile pour l’acquisition du langage et l’expansion du vocabulaire.

Au fil des années, alors que nous grandissons, la musique continue de façonner notre cerveau de manière profonde. Des études ont montré que l’écoute régulière de musique peut améliorer la mémoire et renforcer l’attention. Les mélodies familières peuvent évoquer des souvenirs précieux, nous transportant instantanément dans le passé et ravivant des émotions depuis longtemps enfouies.

En outre, la musique joue un rôle crucial dans le développement de la confiance en soi et dans la construction de relations sociales solides. Chanter ou jouer d’un instrument en public peut être une expérience intimidante, mais c’est aussi un moyen puissant de développer l’estime de soi et le courage de s’exprimer devant les autres. La musique rassemble les gens, créant des liens indéfectibles entre ceux qui partagent une passion commune pour les mélodies et les harmonies.

Avec Pierre Lemarquis, neurologue et neurophysiologiste, membre de la Société française de neurologie et de l’Académie des sciences de New York.