Conférence

Les animaux nous fascinent, nous touchent et nous intriguent. Nous les côtoyons au quotidien, que ce soit dans notre appartement ou notre maison, dans notre jardin, dans nos villes et nos villages ou encore au zoo, mais aussi de façon plus indirecte via les bandes dessinées, les films et les documentaires animaliers. Pourtant, nous nous trompons régulièrement à leur sujet, et cela n’est pas sans conséquence pour eux. En partant des recherches scientifiques les plus récentes sur le comportement animal, de ses expériences personnelles, de ses voyages à travers le monde et de ses propres observations, David Bertrand nous amène à prendre conscience de nos préjugés envers les animaux et à les remettre en question. Il nous invite ensuite à changer notre regard, à adopter un comportement plus juste vis-à-vis d’eux et à développer une relation plus respectueuse de leur bien-être.