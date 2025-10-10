Elles sont le témoin des observations astronomiques passées. A la fin du XIXe siècle et pendant plusieurs décennies, les astronomes utilisaient les plaques de verre pour étudier le ciel. Tombées en désuétude à cause de leur manque de précision, elles retrouvent une utilité aujourd’hui grâce à un numériseur de haute précision. Dans ce reportage en partenariat avec Le Monde, découvrez comment ces plaques analysées avec les technologies actuelles délivrent de précieuses informations sur le mouvement des étoiles, des lunes ou encore des astéroïdes.