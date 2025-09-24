Un piano capable de jouer seul une Ballade de Chopin? C’est possible ! À partir d’une performance enregistrée, ce piano conçu par les scientifiques est capable de reproduire exactement le morceau en mimant les intentions du pianiste.
L’optimisation pour les moteurs de recherche, que l’on appelle communément SEO, est depuis des années au cœur de la...
Nous vivons aujourd’hui dans un monde hyperconnecté dans lequel le numérique a une place centrale. Si celui-ci se présente...
Débat autour de l’archéologie et du patrimoine culturel à l’ère de la transformation numérique. Lorenz Baumer et Marc-André Renold,...
L’intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de l’information. Dans ce débat, trois acteurs majeurs des médias partagent leur...
La capitalisation boursière de Tesla vient de dépasser les mille milliards de dollars. Elon Musk est désormais pronostiqué devenir...
À l’ère du numérique, la technologie portable transforme la vie quotidienne et professionnelle. Parmi les accessoires les plus prisés,...
Ce mastodonte allie plusieurs techniques pour déblayer efficacement la neige et préserver les hélices des débris.
Le verre trempé est un matériau de sécurité largement utilisé dans des domaines variés comme la construction, l’automobile, l’électroménager...
Des écrans géants de 600 m², hauts comme un immeuble de sept étages, un cinéma à 360 degrés qui...
Découvrez l’ascension fulgurante d’Elon Musk, l’homme qui transforme notre façon de penser sur la technologie du voyage à travers...
Dans cet épisode, Laura interroge le bien-fondé de l’expression “on n’arrête pas le progrès”. Est-ce si évident ? Pourquoi...
Les technologies numériques et l’accélération de l’innovation ouvrent-ils la voie à une nouvelle humanité ? Aurons-nous un jour des...
La part de la population des pays industrialisés vivant en milieu urbain devrait atteindre 85 % à la fin...
En entreprise, de nombreuses tâches variées requièrent la création du vide ou l’extraction d’un gaz particulier. La pompe à...
Grâce à l’avancée de la technologie, les activités du secteur industriel ont connu un boom en termes de productivité...
Décoration, ameublement, cuisine, bien-être :rnA la foire de Paris les clients s’arrachent les objets de première nécessité tout autant...
Les chauffeurs spécialisés en semi-remorques transportent un énorme canon datant de la Première Guerre mondiale sur près de 650...
Les fabuleuses opportunités de l’IA générative : le plus grand tsunami que le monde économique et public ait connu…...
On entend souvent dire aujourd’hui que les nouvelles technologies sont « révolutionnaires »et on se pose souvent des questions de ce genre...
Les grandes multinationales du numérique nous font-elles entrer dans une nouvelle ère du capitalisme, le « technoféodalisme » ?...
