Après les fake news, ces fausses nouvelles lancées en connaissance de cause dans le champ médiatique, voici les deepfakes : des enregistrements vidéo ou audio soit manipulés, soit générés par de l’intelligence artificielle.Un documentaire pour comprendre comment ça marche et réfléchir aux implications de ces techniques grâce à des spécialistes.

Le terme « deepfake » fait référence à l’usage de l’IA (deep, pour deep learning, « apprentissage profond ») et à la manipulation (fake, qui signifie « faux ») : des contenus faux qui sont rendus profondément crédibles par l’intelligence artificielle. Ces manipulations numériques mettent un visage sur un autre, transforment les voix ou font parler les morts. Depuis leur apparition en 2017, elles ont surtout crée des séries de vidéos pornographiques dans lesquelles le visage des actrices X a été remplacé par celui de célébrités. Des deepfakes sonores ont aussi vu le jour, remplaçant une voix par une autre, notamment dans le champ politique, générant désinformation et érosion de la confiance dans le discours politique.

Les deux se combinent : il devient alors possible de faire dire et faire faire n’importe quoi à n’importe qui. Cette innovation peut tout à fait être utilisée aussi à des fins de propagande ou de terrorisme. L’inquiétude s’installe. Plus largement, la propagation de deepfakes pose aujourd’hui un défi majeur à la société : par leur ultra-réalisme, il devient de plus en plus difficile voire impossible de distinguer le vrai du faux. Alors qu’est ce qui est réel, qu’est ce qui est faux ? Allons-nous vers un monde sans vérité ? Ce film explore ces questions avec des penseurs (Nina Schick, une autorité mondiale en matière d’IA générative, Henry Adjer, philosophe) qui mettent en lumière les périls, mais également le potentiel positif de ces technologies en pleine expansion.

