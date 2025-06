Documentaire

Depuis la nuit des temps les hommes ont adoré le soleil. Il eut pour nom BAAL-Sham, Hadad, Hélios ou Jupiter. Les foules sont venues en masse pour se prosterner, l’honorer et le craindre. Elles lui ont édifié jusqu’à la démesure, temples et sanctuaires. Rome, à son apogée s’y employa et lui offrit ce qu’elle avait de plus beau et de plus gigantesque : la pierre fut taillée, sculptée, dressée vers le ciel. Surgit alors un lieu de culte à nul autre pareil, alliant les traditions de l’Orient et celles des Romains. Aujourd’hui encore, presque 2000 ans plus tard, on en a le souffle coupé. Pourtant rien n’a manqué pour venir à bout de Baalbek.