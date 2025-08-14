Documentaire

Situé à deux heures de Sydney, le parc national Blue Mountains, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, abrite une faune et une flore préservée. Kangourous et koalas peuplent cette forêt fragile. La chaîne de montagne tient son nom de la couleur bleue qui se dégage de ses forêts vues de loin.

Plus au nord se trouve une autre merveille: Fraser Island. L’île est formée, d’une part, de dunes sculptées par le vent et dont certaines culminent à 250 mètres de haut, et d’autres parts, d’immenses forêts. Recouverte d’une végétation où se côtoient fougères et arbres géants, Fraser Island est peuplée d’oiseaux, de lézards et d’insectes, mais abrite aussi des lacs et des ruisseaux d’eau claire.

Ici, que l’on soit voyageurs ou locaux, plongeurs ou randonneurs, tout le monde trouve son compte.

Extrait du film : « Les nouveaux Paradis – Australie, à l’Est majestueux »

Réalisation : Olivier Lamour

Production: What’s up Films & ARTE G.E.I.E