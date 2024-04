Documentaire



Cette grande surface de Mantes la Jolie est l’une des plus imposantes du pays : 15 000 m2 entièrement dédié au bricolage et à la déco, nouvelles passions des Français. Ici près de 800 000 clients se pressent chaque année. Pour faire tourner cette gigantesque machine ouverte 7 jours sur 7, plus de 200 femmes et hommes travaillent sans relâche. Parmi eux, Angela, la reine de la déco. Passionnée par son métier, elle doit se partager entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Pas toujours facile à vivre pour ses proches. Au rayon menuiserie, Antoni 28 ans ne se contente pas de faire tourner son rayon. Il s’est aussi lancé un énorme défi : construire de ses mains une maison en bois pour lui et sa famille. Il ne doit pas trainer, sa femme va bientôt accoucher de jumeaux ! Emmanuel 48 ans, et Sophie 49 ans, sont eux les clients les plus assidus du magasin ! Ils viennent de quitter Paris pour vivre à la campagne. Leur défi : rénover entièrement une maison qu’ils ont achetée sur un coup de cœur. Le gros oeuvre a été Un documentaire réalisé par des artisans mais il faut encore poser le sol du salon, monter un mur en lambris, entièrement refaire la cuisine et la salle de bain. Sophie est orthophoniste et Emmanuel est ingénieur informatique, pas vraiment des métiers manuels, alors ils ont du se mettre sérieusement au bricolage. Pour le moment leur rêve d’un petit coin de paradis à la campagne semble loin, leurs conditions de vie sont spartiates !