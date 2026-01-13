Chaque année, 150 personnes meurent noyées à quelques mètres de la plage et les nageurs sauveteurs interviennent à plus de 10 000 reprises durant l’été. Quels sont les riques à la plage? Quels sont les dangers de la mer et comment s’en prémunir? Qui sont les nageurs sauveteurs et comment s’entraînent-ils pour assurer la sécurité des vacanciers cet été? Reportage au coeur de l’action avec les nageurs sauveteurs de Lorient.

Un documentaire de François-Xavier Dupouy