Gérer une PME (Petite et Moyenne Entreprise) requiert une combinaison de compétences en management, en finance, en marketing et...
Travailler dans un environnement sain est essentiel pour le bien-être des employés et la productivité globale d’une entreprise. Cependant,...
Ancien photographe de l’armée de l’air française, Philippe Henry décide un jour de consacrer sa vie à poursuivre son...
Fan d’adrénaline ? Choisissez la vie d’Indiana Jones
Innovez ! Tel est le nouvel impératif de toutes les entreprises, petites ou grandes, quel que soit le secteur...
Le télétravail s’est généralisé durant la récente pandémie de Covid. Parmi les interrogations que suscite cette forme d’activité professionnelle,...
Flavia et Thierry travaillent tous deux sur les toits en pierres. Elle vient du Tessin et lui de Fribourg....
Les termes comme l’innovation, les parts de marché et les objectifs mensuels sont presque quotidiennement utilisés au sein des...
Bien loin du valet guindé des albums Tintin, Nestor le gardien du château de Moulinsart, le majordome du XXIᵉ...
L’Europe est en proie à une pénurie de chauffeurs de bus. Plus de 100 000 postes seraient à pourvoir...
Depuis 5 ans, Stéphane Plaza, est devenu l’agent immobilier le plus célèbre de l’hexagone. Tous les mois, il part...
La vente à domicile est un secteur en croissance. Plus de 700 000 Français y travaillent. Ce documentaire suit...
On les appelle les « Vigili del fuoco « . Ils travaillent exclusivement sur des bateaux, leur caserne : un ancien...
La discrimination en entreprise, qu’elle soit fondée sur l’origine, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre...
Négocier son salaire est une étape délicate mais essentielle dans une carrière professionnelle. Que l’on soit en début de...
Ils ont fait un choix que la société considère comme marginal, malgré le succès incontestable qu’ils remportent. On les...
Se former en développement durable représente aujourd’hui une démarche essentielle, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans un...
Parti de rien il y a 35 ans, aujourd’hui patron de l’enseigne GIFI, Philippe Ginestet est à la tête...
Vous désirez devenir un traducteur assermenté et irréprochable en Belgique ? Il faut bien évidemment suivre une formation d’abord....
A Richmond en Virginie, une des morgues les plus importantes des Etats Unis. J’y ai rencontré des médecins légistes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site