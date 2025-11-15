Documentaire

Le kinésithérapeute effectue des actes de massage, de gymnastique médicale et de rééducation fonctionnelle et motrice.Chez les enfants, 80 % des interventions concernent de la kinésithérapie respiratoire pour des maladies comme les bronchiolites, l’asthme ou la mucoviscidose.Les journées d’Hugues Gauchez ressemblent à un marathon. Elles débutent à 7 heures, et les matinées sont consacrés aux visites à domicile et dans les écoles.Là, il s’occupe d’enfants atteints de mucoviscidose, une maladie respiratoire qui nécessite de la kiné quotidienne. Les soigner dans le cadre scolaire est le moyen de mieux s’intégrer à leur vie et d’éviter que les soins ne deviennent une contrainte.C’est aussi à la demande des parents qu’il se rend dans les crèches pour soigner des bronchiolites. Un virus très contagieux, qui survient l’hiver, par épidémie. La collectivité d’enfants en crèche est un des facteurs de propagation de la maladie.Dans les cas graves avec température, l’enfant n’est pas accepté à la crèche. Il peut revenir, même s’il n’est pas tout à fait guéri, et c’est là que le personnel doit faire attention à la contagion.

#documentaire #reportage #société

Première diffusion : 12/09/2002

🟢 S’abonner à 100% Docs

https://www.youtube.com/channel/UC7DHcyYJpGiSO0NIE7w_Eug/?sub_confirmation=1

🟢 Produit par CAPA :

https://www.capatv.com/

🟢 Un reportage de Isabelle Doumenc

🟢 Bienvenue sur 100% Docs, LA chaîne des documentaires en tout genre qui ouvre une fenêtre sur le monde qui nous entoure. Reportages en immersion, images percutantes : votre dose de curiosité quotidienne.

Des enquêtes immersives et percutantes en France et aux quatre coins du monde.