Ils sont de plus en plus nombreux les retraités obligés de retravailler après avoir pris leur retraite. Les sites de recrutements de séniors pullulent, leur présence sur les listes de candidats à l’intérim grimpe en flèche. Après 40 ou 42 ans de cotisation, les hommes et femmes qui ont eu de petits salaires toute leur vie se retrouvent avec des pensions misérables, parfois proches du seuil de pauvreté. Certains sont surendettés, et passent devant les juges pour demander un effacement de dettes. D’autres retroussent leurs manches, et travaillent comme menuisiers, gardes d’enfants ou chauffeurs C’est le cas de Roger, sympathique serveur de 73 ans, à la pension de 730 euros. Il est obligé de cumuler deux emplois : le midi il vibrionne à la Bonne Côte, un restaurant routier près de Lille… le soir, autre ambiance aux Forgerons, un restaurant gastronomique très chic, où Roger finit à minuit deux soirs par semaine. Les clients l’adorent.
Un documentaire de Laure Anne Berrou