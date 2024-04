Documentaire

On les croise tous les jours sans vraiment les voir. Ils sont nombreux à travailler sur la voie publique et ce n’est pas toujours facile. Certains métiers de rue sont en voie de disparition. Il n’y a plus que 2 diseurs de bonne aventure en roulotte à Paris et seulement 4 rémouleurs ambulants en Ile-de-France. En revanche, il y a des centaines d’écaillers en France. Portraits croisés d’un diseur de bonne aventure, d’un écailler et d’un rémouleur. Le travail insolite d’un éboueur est parmi tant d’autres. Vous pouvez retrouver pleins d’autres métier et histoire insolite sur le site de l’insolite au quotidien. Un documentaire de Lucile Degoud.