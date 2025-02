Documentaire

Un voyage au cœur des passions de Jacques Grandjean, guide et cristallier. On y découvre au gré des lieux qui ont marqué sa vie, la force des amitiés nées en montagne. Face à Max, Raphy, Michel, Dominique et Agathe, surgissent les sentiments d’un homme libre, touchant et engagé qui a su, au fil du temps, trouver l’équilibre entre montagne et famille. Un documentaire de Francesco Cesalli pour Passe-moi les jumelles