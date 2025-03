Documentaire

Joachim travaille chez Twitch ! Ce nom ne vous dit peut-être rien, c’est le leader mondial des sites de vidéo en streaming ce géant du net vient tout juste d’inaugurer son tout nouveau siège social à la place de l’ancienne bourse de San Francisco, un bâtiment tout en verre et en acier de 9 étages que les touristes viennent prendre en photo. Le bâtiment abrite 1000 employés, moyenne d’âge moins de 30 ans, look totalement libre, on peut même venir travailler avec son animal de compagnie. On y travaille dans de grands open space décorés de bandes dessinées et d’écrans vidéo. Au rez-de-chaussée, il y a 4 salles de jeux à disposition. Un peu partout dans les bureaux, des boissons fraîches et des barres chocolatées gratuites. Comme dans la plupart des start up de la ville, la cantine elle aussi est gratuite même le week-end.