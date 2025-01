Conférence

Yannick Servant présente cette initiative inédite de mobilisation et d’accompagnement de 150 entreprises engagées pour s’aligner sur l’Accord de Paris sur le climat et réconcilier l’économie et le monde du vivant. Au travers du rapport final, on découvre les principaux apprentissages et résultats de ces 11 mois (entre 2021 et 2022), pendant lesquels des dirigeantes et dirigeants de toutes régions et de tous secteurs en France ont construit des feuilles de route d’entreprises régénératives.