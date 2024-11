Article

Dans le vaste paysage de l’enseignement supérieur, choisir la bonne orientation peut rapidement devenir un casse-tête pour les étudiants. La diversité des formations et des domaines d’études disponibles rend cette tâche complexe. C’est là qu’intervient 75 Secondes, une plateforme qui aide les jeunes à explorer leurs options de manière éclairée et à prendre des décisions adaptées à leur avenir académique et professionnel.

75 Secondes : des ressources pour une orientation sur-mesure

75 Secondes répertorie plus de 2 000 établissements d’enseignement supérieur, des grandes écoles aux universités publiques renommées. En tant que plateforme d’orientation, elle offre aux étudiants un accès direct à des informations précises et détaillées pour les aider à définir leur parcours.

Parmi les informations disponibles sur chaque établissement et formation, on retrouve :

Les programmes et diplômes proposés

Les avis et retours d’expérience d’étudiants

Les accréditations et labels de qualité

Des descriptions complètes des campus

Des témoignages et avis sur les cursus

75 Secondes : un service d’orientation pour tous les profils d’étudiants

L’efficacité de 75 Secondes repose sur sa capacité à répondre aux besoins divers des étudiants, qu’ils envisagent un BTS, une licence, un master ou même un diplôme plus technique comme le CAP. Aujourd’hui, près de 25 % des bacheliers se tournent vers cette plateforme pour se repérer parmi les options post-bac, ce qui témoigne de la confiance accordée par les jeunes.

En couvrant tous les diplômes, 75 Secondes assure un large éventail de choix :

BTS

BUT

Licence

Licence professionnelle

Bachelor

Master

Classe préparatoire

CAP

Cette diversité permet de s’adapter aux aspirations et ambitions variées des étudiants, que ce soit dans des secteurs comme le commerce, la santé, le marketing, ou encore l’environnement et la technologie.

Un questionnaire interactif pour des suggestions personnalisées

Les étudiants peuvent également bénéficier d’un questionnaire d’orientation rapide sur le site de 75 Secondes, en plus des tests d’orientation et des quiz. En répondant à quelques questions ciblées sur leur niveau d’études, leurs préférences de domaines, et leur souhait de suivre les cours en présentiel ou à distance, ils reçoivent des suggestions de formations correspondant à leurs objectifs. Cet outil simple et pratique permet d’affiner les choix et d’accéder à des parcours adaptés.

Bien plus qu’une plateforme : un média éducatif au service des étudiants

Au-delà de l’orientation, 75 Secondes propose des contenus d’actualité, des conseils pratiques et des informations sur la vie étudiante. Ce qui permet aux jeunes d’être accompagnés non seulement dans leur choix d’orientation, mais aussi tout au long de leurs études et jusqu’à leur entrée sur le marché du travail. Grâce à cette approche, la plateforme devient un partenaire de confiance, en fournissant des informations précises sur l’actualité de l’enseignement supérieur et les tendances du monde professionnel.

Avec sa base de données, ses partenariats et son engagement pour informer les étudiants, 75 Secondes est un outil indispensable pour tous ceux qui envisagent des études supérieures.