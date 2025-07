Documentaire

Les jambes ne courent plus aussi vite qu’avant, le matériel est devenu un peu lourd… mais rien ne peut arrêter le Montheysan Etienne Rithner. A 82 ans il s’élance toujours régulièrement des sommets valaisans avec son parapente.

Aventurier, pionnier de l’air, Etienne est une légende dans le milieu.

Il faut dire que la passion du vol brûle chez lui depuis tout petit. Contre l’avis de ses parents il devient pilote, puis inventeur de machines volantes. Dans les années 70 il construit un planeur de pente à chenillettes qui le rendra célèbre. Attaché par de simples sangles, il s’élance alors des plus hautes cîmes, prenant tous les risques.

Mais la vie d’Etienne bascule lorsqu’il découvre l’aile-delta, discipline alors balbutiante. Une passion dévorante est née.

Devenu champion de ce sport, il ouvre des voies, innove et construit des ailes à son nom.

Dans le sillage d’Etienne, c’est toute une génération de Montheysans qui s’initie au deltaplane et s’enthousiasme pour ce sport. Nombre d’entre eux deviendront des figures de la discipline, comme Laurent de Kalbermatten, Pascal Balet ou Bernard Jordan.

Portrait d’un homme qui voulait voler… libre.