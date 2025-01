Documentaire

Kevin Schwantz… l’ascension irrésistible vers le sommet d’un « rookie » américain. Dans cette vidéo spectaculaire et passionate, on assiste , course après course, au superbe combat de Kevin Schwantz, au coude à coude avec un autre pilote US, son rival Wayne Rainey.

Kevin sera handicapé dans ce combat par de nombreuses blessures. Kevin Schwantz affronte sans complexe les plus grands champions Mamola, Lawson, Gardner… Sa pugnacité est légendaire. Mais sur la piste, sa rivalité avec Wayne Rainey a fait les choux gras de l’histoire de la course moto.

Il gagne au Japon son premier GP en 1988 (circuit de Suzuka) mais devient champion du Monde seulement en 1993. Comme disent les anglais, un vrai « Bike Hero » !