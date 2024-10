Podcast

Pour cet épisode je me suis déplacé chez Axel près de Lille, il m’a accueilli dans sa maison qu’il avait mis sur Airbnb. C’était la première fois que je me rendais chez une personne qui se déplace en fauteuil. Et je me suis rendu compte de toutes les spécificités et contraintes du quotidien.

Car la vie n’est jamais un long fleuve tranquille.

Alors qu’il a seulement 20 ans, Axel Alletru avait tout du jeune prodige en motocross.

Il enchaîne les titres et les couvertures de magazine. Mais lors d’une course en Estonie, son destin bascule. Il fait une lourde chute. Immédiatement il ne sent plus ses jambes et se fait rapatrié d’urgence.

Un long chemin de reconstruction commence. D’abord il tente une carrière de nageur paralympique, mais après 6 ans les catégories changent et ne lui donnent plus aucun espoir.

Alors il se relance dans son sport de coeur : les courses auto. Il deviendra le premier pilote Handisport à terminer le célèbre Paris Dakar.