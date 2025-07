Documentaire

La famille Fahey vit dans la même maison du centre-ville de Galway (Irlande) depuis plus de trente ans. Martha Fahey y a grandi et se prépare à y élever sa fille, avec l’aide de ses parents. Mais lorsque le bébé naît, une chose du passé revient. Alors que le bébé de Martha dort profondément, les pleurs d’un enfant les maintiennent tous éveillés la nuit. Dans les semaines qui suivent, des objets disparaissent mystérieusement et un froid pénétrant envahit la maison. La famille s’inquiète d’une malédiction et croit que le bébé en est la cible. Ils font appel à l’église catholique mais le prêtre qui vient chez eux est incapable de les aider…