Le 28 juillet 1989, au cœur de l’été, au moment où les dernières lueurs du jour traversent les vitraux, l’un des exorcismes les plus célèbres du couple Warren débute.

Robert Fidelis McKenna, l’évêque qui les accueille à Monroe, dans l’église de leur congrégation du Connecticut, n’en est pas à son coup d’essai. Il réalise son 50e exorcisme. Figure célèbre de cet État des États-Unis, il est considéré comme une personne de confiance pour le couple Ed et Lorraine Warren, lui, démonologue, et elle, médium au don de clairvoyante. Ces deux spécialistes des phénomènes paranormaux dans des domaines bien précis, aident depuis des années les gens possédés par le malin. Lorraine, médium, est aidée par Ed, seul démonologue non religieux reconnu par l’Église catholique. Dès qu’une affaire les intéresse, ils prennent un billet d’avion pour se rendre sur place, et se consacrent corps et âme à leur nouveau cas paranormal.

Cette fois, ils tentent de triompher du malin qui s’est emparé du Britannique Bill Ramsey. L’histoire d’un homme qui serait atteint, depuis ses 9 ans, de lycanthropie. Il est victime de crises inexplicables lors desquelles il attaque des personnes en sa présence, mais dont les traces de morsures et de griffures qu’il occasionne sont-elles, bien réelles. Depuis 1981, les traitements et la psychiatrie n’ont aucun effet sur lui, qui manifeste des grognements de plus en plus bruyants. Serait-il sous l’emprise du diable ? Un esprit malin aurait-il investi son corps ? Et surtout, est-ce que les sciences occultes seront plus efficaces que la médecine traditionnelle ?

Alors le recours à l’exorcisme était-il la solution ? Que s’est-il exactement passé dans cette église du 28 juillet 1989 ? De la poupée Annabelle au poltergeist d’Enfield en passant par ce loup-garou de Londres, ces quelque 3000 affaires occultes relèvent-elles de la réalité ou de la pure illusion ?

En 1952, Ed et Lorraine Warren ont exposé leur collection d’objets occultes derrière leur maison résidentielle dans le Connecticut. Depuis 2019, le musée de l’occulte est fermé au public car le succès du lieu attirait un nombre croissant de touristes, qui dérangeait le bien-être des habitants, malgré l’argent que cet afflux engendrait. Parmi les cas des époux Warren, la poupée possédée Annabelle est certainement, avec la maison hantée d’Amityville, le dossier le plus connu. Un cas de possession qui a inspiré plusieurs films d’épouvante à succès. Il y a quelques années, une rumeur disait que la poupée se serait échappée de son musée. Cependant, le gendre des Warren, qui a repris le flambeau de la collection, déclare : « Annabelle est vivante – enfin, je ne devrais pas dire vivante – Annabelle est là, dans toute sa gloire infâme. Elle n’a jamais quitté le musée « , peut-être que cette déclaration pourra rassurer certains sur le sort de cet objet maléfique.

Parmi les films les plus connus reprenant l’histoire de la poupée étudiée par Ed et Lorraine Warren, citons : Annabelle, Les affaires Warren ou encore Conjuring, des histoires effrayantes qui ont amassé de grosses quantités d’argent. Pour les plus courageux, un autre film à voir, à propos des affaires Warren : Amityville : La Maison du Diable, réalisé par Stuart Rosenberg et sorti en 1979.