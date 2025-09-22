Le presbytère de Borley , situé dans l’Essex en Angleterre, est célèbre pour être surnommé « la maison la plus hantée d’Angleterre » . Construit sur un ancien prieuré, il est associé à la légende tragique d’une nonne emurée vivante et d’un moine pendu. En 1928, la famille Smith découvre des phénomènes étranges : bruits de pas, coups dans les murs et apparitions fantomatiques. Le célèbre enquêteur Harry Price mène plusieurs enquêtes pour expliquer ces événements surnaturels. En 1930, les Foyster, de nouveaux habitants, subissent des attaques violentes, notamment Marianne, cible de jets d’objets et de messages inquiétants. Le presbytère prend feu en 1939, accomplissant une mystérieuse prophétie. Des découvertes macabres, comme un crâne humain dans la grotte, renforcent le mystère, mais des accusations de supercherie contre Price et les aveux de Marianne sur l’invention des faits ébranlent la légende. Malgré cela, Borley continue de fasciner, certains affirmant toujours que des ombres rôdent parmi ses ruines.