Podcast

Dans son livre Les invisibles de Fougeret, Véronique Geffroy raconte son incroyable aventure dans le monde paranormal. La châtelaine et son mari ont fait l’acquisition du château de Fougeret en 2009, dans le département de la Vienne en France.

Il n’a pas fallu longtemps après leur installation pour que des phénomènes étranges se manifestent : sentiment d’oppression, apparitions de silhouettes fantomatiques, déplacements d’objets, craquements, bruits inquiétants… Cette accumulation d’événements bizarres et effrayants inquiètent Véronique : Fougeret n’est pas du tout un endroit comme un autre. Les nouveaux propriétaires doivent se rendre à l’évidence : leur château néogothique est hanté ! Et pas qu’un peu : on y recenserait des dizaines de fantômes, de revenants encore coincés sur terre, mais aussi de poltergeists, des esprits frappeurs. Chaque pièce, chaque chambre serait occupée par des entités de l’au-delà.

Et pourtant, des griffons sont peints au mur pour protéger le château de la magie noire. Dans la crypte, deux sarcophages, dont un, retourné : c’est ce que l’on fait pour empêcher une sorcière d’en sortir. Le château est d’ailleurs proche du Port des damnés, comme on l’appelle, car beaucoup de procès de sorcellerie se tenaient sur le port. C’est sûr, une histoire ésotérique hante ce château, les châtelains le sentent immédiatement. Ils décident de s’installer malgré tout. Mais tous les membres de la famille, enfants et adultes confondus, croisent des fantômes…

Pour celles et ceux qui croient aux fantômes, cette situation peut sembler terrifiante. Et dans un premier temps, la propriétaire fait appel à un chasseur de fantôme. Désarçonnée au début, la famille décide néanmoins de s’installer définitivement dans leur nouvelle demeure, le Château de Fougeret, à 40 km de Poitiers, et cohabite alors avec tous ces ‘invisibles’. Une sorte de colocation aux frontières du réel. Et cette cohabitation extraordinaire se passe très bien selon la châtelaine : elle et les siens ont appris à vivre et même à communiquer avec un huissier assassiné à la hache, un chevalier du Moyen-Âge, une vieille dame, une petite fille dont on peut entendre les rires dans les étages supérieurs…

Le château de Fougeret est devenu très célèbre, il est considéré comme le château le plus hanté de France. Il est possible d’y loger, mais à vos risques et périls ! Une potentielle intervention des esprits pourrait troubler vos nuits. Et, si vous êtes friands d’expériences paranormales, des visites dans le noir sont organisées dans ce monument historique.