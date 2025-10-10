Lors de ma conférence sur mon expérience dans le paranormal, le samedi 17 mai 2025 dans le cadre de la nuit européenne des musées au château de Champlitte en haute Saône, je suis revenu sur différent résultats obtenu lors de mes investigations paranormal, et des différentes technique et matériel utiliser. Je suis passionné d’enquêtes paranormales depuis mon plus jeune âge. Je vous dévoile les coulisses de mes investigations fascinantes dans cette vidéo.