Documentaire Ces morts qui nous parlent Avez-vous déjà eu l’impression d’être connecté à un être disparu ? De recevoir des signes de sa présence ?...

Podcast Fougeret : le château le plus hanté de France Dans son livre Les invisibles de Fougeret, Véronique Geffroy raconte son incroyable aventure dans le monde paranormal. La châtelaine...

Documentaire Phi Nang Ram, la diva humiliée Phi Nang Ram, fantôme d’une danseuse thaïlandaise morte tragiquement, revient hanter les lieux familiers. On la voit au crépuscule,...

Documentaire Mae Nak, une madone maudite Morte en couches, Mae Nak, est devenue un fantôme. De retour, son mari découvre sa véritable nature et fuit,...

Documentaire Jiangshi, le vampire sauteur Série documentaire disponible jusqu’au 15/10/2028 Le Jiangshi, “cadavre raide”, est un mort-vivant du folklore chinois. Né d’une mort violente...

Conférence Fantômes, es-tu la ? Lors de ma conférence sur mon expérience dans le paranormal, le samedi 17 mai 2025 dans le cadre de...

Article Les origines légendaires de la Dame blanche : d’où provient-elle ? La légende de la Dame blanche est profondément ancrée dans le folklore de nombreuses cultures à travers le monde,...

Documentaire Notre maison est peut-être hantée ? De leur côté, Ophélie et Nicolas sont eux aussi confrontés à des phénomènes étranges dans leur maison, une ancienne...

Documentaire La vie, la mort… Et après ? Nous le savons, vous êtes très nombreux à vous intéresser à une question existentielle qui nous concerne tous :...

Documentaire Je peux parler avec les morts ! Lexa est une femme de 39 ans qui a découvert très jeune qu’elle avait un don, celui d’entendre les...

Documentaire Spiritisme : de Kardec à nos jours Documentaire commémoratif à l’occasion du Bicentenaire de la naissance d’Allan Kardec, le codificateur du Spiritisme. Ce film donne une...

Documentaire TAPS Les Traqueurs de fantômes S02E19 Saison 02 épisode 19. Un groupe de personnes appartenant à l’organisation TAPS (The Atlantic Paranormal Society), enquête sur des lieux supposés...

Documentaire Enquête Paranormale – L’hôpital des revenants Des histoires de soldats fantômes circulent sur un hôpital abandonné de Clark Air Base, aux Philippines : Robert Joe...

Documentaire Des histoires d’amour étranges Les évènements paranormaux ne sont plus des mythes ou des histoires inventées. Plusieurs personnes se rendent très vite à...

Documentaire L’enquêteur du paranormal – Le poltergeist de la famille Dagg À l’automne de 1889, la maison de George Dagg résidant à Shawville au Québec, a été le théâtre de...

Documentaire TAPS Les traqueurs de fantômes S01E02 Saison 01 épisode 02. Un groupe de personnes appartenant à l’organisation TAPS (The Atlantic Paranormal Society), enquête sur des...

Documentaire Dossiers Mystères – Recherche sur l’étrange Saviez-vous que l’ancien Premier ministre Mackenzie King invoquait les esprits par l’intermédiaire de médiums? L’Université du Manitoba conserve des...