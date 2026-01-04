Avez-vous déjà eu l’impression d’être connecté à un être disparu ? De recevoir des signes de sa présence ?...
Dans son livre Les invisibles de Fougeret, Véronique Geffroy raconte son incroyable aventure dans le monde paranormal. La châtelaine...
Phi Nang Ram, fantôme d’une danseuse thaïlandaise morte tragiquement, revient hanter les lieux familiers. On la voit au crépuscule,...
Morte en couches, Mae Nak, est devenue un fantôme. De retour, son mari découvre sa véritable nature et fuit,...
Série documentaire disponible jusqu’au 15/10/2028 Le Jiangshi, “cadavre raide”, est un mort-vivant du folklore chinois. Né d’une mort violente...
Lors de ma conférence sur mon expérience dans le paranormal, le samedi 17 mai 2025 dans le cadre de...
La légende de la Dame blanche est profondément ancrée dans le folklore de nombreuses cultures à travers le monde,...
Comment représenter Allan Kardec sans tomber dans le biais partial, le prosélytisme ou l’incrédulité radicale ? Dans ce documentaire,...
De leur côté, Ophélie et Nicolas sont eux aussi confrontés à des phénomènes étranges dans leur maison, une ancienne...
Nous le savons, vous êtes très nombreux à vous intéresser à une question existentielle qui nous concerne tous :...
Lexa est une femme de 39 ans qui a découvert très jeune qu’elle avait un don, celui d’entendre les...
Documentaire commémoratif à l’occasion du Bicentenaire de la naissance d’Allan Kardec, le codificateur du Spiritisme. Ce film donne une...
Saison 02 épisode 19. Un groupe de personnes appartenant à l’organisation TAPS (The Atlantic Paranormal Society), enquête sur des lieux supposés...
Des histoires de soldats fantômes circulent sur un hôpital abandonné de Clark Air Base, aux Philippines : Robert Joe...
Les évènements paranormaux ne sont plus des mythes ou des histoires inventées. Plusieurs personnes se rendent très vite à...
À l’automne de 1889, la maison de George Dagg résidant à Shawville au Québec, a été le théâtre de...
Saison 01 épisode 02. Un groupe de personnes appartenant à l’organisation TAPS (The Atlantic Paranormal Society), enquête sur des...
Saviez-vous que l’ancien Premier ministre Mackenzie King invoquait les esprits par l’intermédiaire de médiums? L’Université du Manitoba conserve des...
Ce que nous devenons après la mort est un très grand mystère. Le mot même après, qui suggère l’idée...
Les médiums ont-ils de véritables pouvoirs pour ressentir des choses et communiquer avec l’au-delà? Pour le savoir, l’enquêteur du...
