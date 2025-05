Documentaire

Véronique et François ont su tirer profit de la dernière tendance à la mode dans le tourisme : les sueurs froides. Il y a 3 ans, ils croyaient réaliser leur rêve en achetant un château, dans le Poitou. Ce qu’ils ignoraient c’est que cette bâtisse du XIVème siècle était hantée. Une présence invisible, des bruits inexpliqués : Véronique, François et leurs trois enfants sont persuadés que les esprits de précédents occupants se manifestent. À leur place, d’autres auraient pris la poudre d’escampette. Mais ce couple a préféré « apprivoiser » les fantômes. En recherchant dans les archives historiques de la région, et en accueillant des médiums, ils ont entrepris de reconstituer le destin de ces morts si présents, selon eux. Le couple propose même aux amateurs de sensations fortes de louer une chambre d’hôtes chez eux et d’expérimenter une nuit au château hanté.