Documentaire

Delhi, capitale de l’Union indienne avec ses longues avenues de la ville moderne, New Delhi, ses gratte-ciel, ses espaces verts et son organisation symétrique ne ressemblent guère aux autres villes indiennes. New Delhi a été créée de toute pièce, il y a seulement quelques décennies. Par les britanniques d’abord, lorsqu’ils dirigeaient le pays, puis par les indiens eux-mêmes, après l’indépendance. Point névralgique de la capitale, le quartier du parlement et du palais du gouvernement, où résident les président de la République depuis 1950. L’Inde est une nation jeune. Son système politique, parlementaire et démocratique est issu du modèle anglais…