Documentaire

Carcassonne est un lieu extraordinaire, une parfaite cité médiévale avec ses fortifications massives dominant la campagne environnante. Vous la verrez de loin émerger comme un rêve, posée en couronne sur une colline au milieu des vignes. Carcassonne, avec ses 52 tours et sa double enceinte longue de 3 km, est l’archétype de la cité médiévale telle qu’on l’imagine à travers le monde. Classée UNESCO en 1997, Carcassonne est l’une des principales destinations touristiques de France, attirant en moyenne trois millions de visiteurs par an ! Entrez par la porte Narbonnaise. Découvrez à pied la cité, animée de restaurants et de boutiques, en vous attardant dans le château comtal bâti au XIIè s. par les Trencavel, et dans la basilique Saint-Nazaire.

Réalisation: Krystell Bonnet, Amélia Pujol.

© MORGANE PRODUCTION