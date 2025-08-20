Documentaire

Formé d’environ 700 îles, doté de la troisième plus vaste barrière de corail du monde, l’archipel attire à présent les passionnés de nature loin des enclaves touristiques traditionnelles autour de la capitale de Nassau.

Les Bahamas qui s’étendent sur plus de 1 200 kilomètres se caractérisent par l’incroyable richesse de son écosystème sous-marin. Visibilité exceptionnelle, tombants spectaculaires, épaves, trous bleus, faune riche et variée, toutes les plongées se pratiquent.

Le Bimini Biological Field Station, plus communément appelé « Shark Lab », est installé sur le sable de South Bimini aux Bahamas, à 80 kilomètres environ des côtes de la Floride. Il est devenu le centre mondial d’études et de protection du requin Citron sous l’égide de son créateur le professeur Samuel Gruber.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Bahamas, le cœur de l’océan »

Réalisation : Laurent Chalet

