Documentaire



Comment deux multinationales peuvent-elles exploiter l’eau d’une nappe phréatique au détriment des habitants ou menacer l’existence d’un parc naturel sans que l’Etat ne réagisse ? Enquête au cœur de cette France riche en patrimoines naturels qui devraient profiter à tous mais ne bénéficient souvent qu’à quelques grandes entreprises. Dans les Vosges, Nestlé Waters tire profit de l’eau du sous-sol, 1,5 milliard de bouteilles vendues en 2019, sous les marques Vittel, Hépar et Contrex. Avec l’appui de l’Etat et des grands élus de la région, la manne fait les beaux jours de la société suisse au risque d’épuiser les nappes phréatiques. Si rien ne change la plus profonde pourrait même disparaître en 2050. Dans le Vexin le groupe de ciment Calcia Heidelberg projette de creuser une gigantesque carrière en plein cœur d’un parc naturel régional. Mais là, à la différence des Vosges, l’entreprise affronte une résistance locale très coriace. Et malgré un chantage à l’emploi avéré, les élus locaux multiplient recours et actions spectaculaires pour faire barrage au projet et à l’état qui le soutient. Un documentaire de Delphine Lopez.