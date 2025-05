Documentaire

Agathe et Nathanaël à Bordeaux, Sacha, Léo et leurs colocataires à Grenoble, Lola à Paris, sont tous étudiants. Ils sont confrontés à une crise sans précédent, obligés de faire la queue dans les distributions alimentaires ou de fouiller les invendus des marchés pour récupérer de quoi survivre !La situation des 2,8 millions d’étudiants français n’a jamais été aussi précaire. Leurs familles peuvent de moins en moins les aider. C’est aussi compliqué de trouver un petit boulot quand la plupart des entreprises tournent au ralenti. Et suivre les cours à distance n’est pas toujours facile. Sans parler des examens et des diplômes, soumis à un avenir incertain… Pourtant ces étudiants sont incroyablement courageux, volontaires, débrouillards et, malgré tout, optimistes. Documenaire d’Elvire Berahya-Lazarus