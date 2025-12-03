Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Port de Marseille, immersion dans le plus grand port de France Du centre historique de Marseille jusqu’au site industriel de Fos en passant par le terminal passager de la Joliette,...

Documentaire Los Angeles : cette agent immobilier française est devenue la numéro 1 Elle est l’incarnation du rêve américain. Arrivée de France à 22 ans avec 1000 dollars en poche, Estel Hilton...

Documentaire Gironde : le quotidien dramatique des roms dans ces bidonvilles Le quotidien sans fard de familles roumaines qui habitent un bidonville en Gironde. Leurs petits boulots, leurs petits larcins...

Documentaire Pologne : les chasseurs de trésors de guerre Casque sur la tête et lampe frontale allumée, Lukasz Orlicki et Krzysztof Krzyzanowski s’enfoncent dans le sombre boyau d’un...

Documentaire Syrie, Assad et après Après des années de guerre et la chute de Bachar al-Assad, les Syriens rêvent de reconstruction et d’un avenir...

Documentaire Palestine : la peste blonde En Cisjordanie l’histoire d’une jeune fille a fait le tour du monde. Yeux azur, teint d’albâtre, toison d’or :...

Documentaire Égypte, un pays à vendre Comment, sous couvert de modernisation, le président Al-Sissi a aggravé la mainmise de l’armée sur l’Égypte, engrangé une dette...

Documentaire Logements insalubres : ces familles se retrouvent entassés dans des taudis Ils vivent à plusieurs familles entassées dans des pavillons de banlieue. A la rencontre des victimes des nouveaux marchands...

Documentaire Vie quotidienne des trafiquants au Nigeria Le Nigeria tire principalement ses ressources du pétrole. Cette manne, qui est aussi un fléau écologique pour le delta...

Documentaire La mort du sniper américain le plus connu Vous connaissez le coup de l’arroseur arrosé et bien là c’est un peu plus grave puisque c’est l’histoire du...

Documentaire Ils sont âgés et sans-abri En Allemagne, plus d’un tiers des sans-abris ont plus de cinquante ans, une tendance qui s’amplifie d’année en année. Alors...

Documentaire Albanie : la vengeance dans la peau En Albanie, où plus qu’ailleurs, la vengeance est un plat qui se mange froid, la vendetta est une loi...

Documentaire Violence gratuite chez les jeunes Les temps sont durs pour les jeunes, pour tous les jeunes. Entre les difficultés familiales, de scolarité, d’emploi, parfois...

Documentaire Gagner sa vie malgré son handicap A votre avis, combien gagne une personne handicapée dans un atelier protégé ? Certains chiffres ont choqué et ce...

Documentaire Les grands projets québécois – Le métro de Montréal Le métro de Montréal est un moyen de transport public géré par la Société de transport de Montréal (STM),...

Documentaire Inde : les villages sans utérus C’est l’un des secrets les mieux gardés de l’Inde rurale. Un mal invisible qui ronge le corps de milliers...

Documentaire Au Japon, le culte de la propreté Au pays du soleil levant, se prélasser dans un bain chaud est une passion nationale. Le Japon compte une...

Documentaire À la rue dans le froid Une vague de froid s’est abattue sur la Suisse. Pour les personnes qui vivent dans la précarité, c’est un...

Documentaire Grèce, les petites sœurs de la terre Érigé au XVIe siècle sur le mont Ossa, dans le nord de la Grèce, un monastère en ruine a...