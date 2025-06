Documentaire

On estime à 6 millions le nombre de ménages demandeurs de service à domicile (d’après l’ANSP, l’Agence nationale des services à la personne), notamment pour les services de la vie quotidienne : bricolage, entretien de la maison, jardinage, livraison…

Si en France, on connaît déjà les services de conciergerie personnelle destinés à une clientèle très aisée, on découvre aujourd’hui grâce à de nouveaux réseaux internet, tels que Youpijob et Lifeup, une nouvelle forme de service, cette fois accessible à tous.

Nous allons suivre deux missions différentes accomplies par 2 étudiants qui souhaitent arrondir leur fin de mois: un montage de meuble dans un appartement en travaux et aller chercher des cadeaux, les emballer puis les livrer à domicile. Nous verrons que ces nouveaux réseaux de service remportent tous les suffrages: d’un côté, ceux qui cherchent à gagner un peu d’argent effectuent ces services quand ça les arrange, d’autre part, ceux qui font appel à ces services se déchargent de tâches qu’ils n’ont pas le temps d’ accomplir et font aussi des économies.

Un documentaire : Audrey Thintoin