Documentaire

Des pâtés de sable, tous les enfants en font ! Alors, pour les industriels du jouet, la plage représente comme un deuxième Noël. Pelles, seaux, râteaux, ballons, bouées gonflables, jeux de raquettes, cerfs-volants : chaque année, ou presque, on les perd et on les rachète ! Peut-on faire fortune en lançant un nouveau jeu de plage ? Par quel miracle les usines françaises résistent-elles au Made in China ? Quelles sont, cet été, les nouvelles modes pour nos bambins ? Documentaire réalisé par Bertrand Bolzinger, montage de Clotilde Bourguignat