Dans l’univers foisonnant des podcasts business en France, certains se démarquent par leur approche, la qualité de leurs invités et la profondeur des sujets traités. Voici notre TOP 10 des meilleurs podcasts à écouter pour s’inspirer et mieux comprendre le monde du business et de la tech.

1. LITTLE BIG THINGS – Le podcast tech incontournable

En très peu de temps, Andréa Bensaid a su imposer LITTLE BIG THINGS comme une référence absolue dans l’univers du podcast tech en France. Ce qui rend ce podcast unique, c’est son approche exclusive : peu d’épisodes, mais un travail de fond impressionnant sur chaque sujet. Les invités sont triés sur le volet et offrent une perspective inédite, souvent impossible à retrouver ailleurs. On sent un vrai travail de recherche, ce qui donne à chaque épisode une valeur particulière.

Le parcours entrepreneurial d’Andréa Bensaid ajoute une dimension supplémentaire : ayant lui-même réussi dans la tech, il sait poser les bonnes questions et offrir une lecture pertinente des innovations. Un épisode emblématique ? Celui avec Nicolas Dufourcq, qui illustre parfaitement cette capacité à explorer en profondeur les parcours d’exception.

2. GDIY (Growth, DIY) – L’art du business décomplexé

Animé par Matthieu Stefani, ce podcast décortique le parcours d’entrepreneurs inspirants. Grâce à un ton décontracté et des échanges authentiques, GDIY donne accès aux coulisses des plus grands succès français et internationaux.

3. Le Podcast (Pauline Laigneau) – Mindset et ambitions

Fondatrice de Gemmyo, Pauline Laigneau propose un podcast qui va au-delà du business en explorant le mindset des entrepreneurs et des leaders. Chaque épisode est une véritable masterclass en développement personnel et en stratégie.

4. TheBBoost – Booster son business en mode action

Aline Bartoli parle aux entrepreneurs et freelances qui veulent développer leur activité efficacement. Son approche ultra-pratique et accessible en fait un podcast à fort impact pour ceux qui veulent passer à l’action rapidement.

5. InPower – L’inspiration au féminin (et pas que)

Présenté par Louise Aubery, ce podcast explore le pouvoir de l’ambition et donne la parole à des personnalités inspirantes qui ont su créer leur propre chemin. Une approche rafraîchissante du leadership et du business.

6. Marketing Square – L’incontournable du marketing

Animé par Caroline Mignaux, ce podcast est une mine d’or pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes du marketing digital et les stratégies qui fonctionnent aujourd’hui.

7. Dans la tête d’un CEO – Plongée dans le cerveau des dirigeants

Ce podcast offre un accès privilégié aux réflexions et décisions des grands dirigeants. Un incontournable pour comprendre les enjeux stratégiques des entreprises à travers les yeux de ceux qui les dirigent.

8. Tech 45′ – L’essentiel de la tech en format dynamique

Un podcast qui va à l’essentiel sur les grandes tendances technologiques. Idéal pour ceux qui veulent rester à jour sans y passer des heures.

9. Elles ont osé – L’entrepreneuriat au féminin

Ce podcast met en avant les femmes qui font bouger les lignes dans le monde de l’entrepreneuriat. Une source d’inspiration puissante pour toutes celles (et ceux) qui veulent entreprendre autrement.

10. Serial Entrepreneurs – L’expérience avant tout

Un podcast qui décortique les succès et échecs des entrepreneurs avec une approche pragmatique et sans langue de bois. De vraies leçons de business à chaque épisode.

Que vous soyez entrepreneur, marketeur ou simplement curieux des dynamiques du business et de la tech, cette sélection vous offrira des heures de contenu enrichissant pour développer votre vision et booster votre projet.

Que vous soyez en quête d’inspiration, de conseils concrets ou d’une meilleure compréhension des enjeux du monde entrepreneurial, un de ces Podcast Business sont des ressources précieuses. Ils vous permettront de plonger dans les coulisses de la réussite, d’explorer les tendances de la tech et du marketing, et d’apprendre directement auprès des meilleurs. Il ne vous reste plus qu’à tendre l’oreille et à laisser ces conversations enrichissantes nourrir votre ambition !