Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=Jm_wOguNzCA

Côté face, un univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients ; côté pile, les coulisses d’un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de stars. Cap sur l’Emirat de Dubaï, la ville de la démesure, au coeur du Golfe Persique. Dans cette cité de deux millions d’habitants, sortie du désert en seulement trente ans, les bâtisseurs ont un objectif : en faire le phare touristique et économique du Moyen Orient. Dubaï se livre à une course au spectaculaire pour attirer des stars planétaires comme Tom Cruise ou Selma Hayek et la jet set des pays arabes. Plongée dans l’univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service : un monde hors-norme où tous les rêves sont permis.