Documentaire

Les pérégrinations parfois surprenantes et non dénuées d’imprévus pour trois vacanciers milliardaires. Français originaire d’Avignon, Christian Audigier a fait fortune aux Etats-Unis en créant une marque de vêtements. Virée en moto à Las Vegas et organisation d’une fête somptueuse pour son anniversaire sont au programme de ses vacances. Marc Rich, figure de la jet-set internationale, fait un périple de New York à Marrakech, en passant par Cannes et Saint-Tropez. Propriétaire d’un groupe de 17 marques, Max Azria a prévu une croisière entre Saint-Tropez et la côte Amalfitaine sur un yacht de 60 mètres. Palaces, yachts, villas cachées dans des coins paradisiaques… A quoi peut bien ressembler un été de milliardaires ? Comment passe-t-on ses vacances quand on pèse des millions de dollars ? Comment brise-t-on le quotidien lorsque l’on peut tout s’offrir ? Pendant tout l’été nos caméras ont suivi les pérégrinations, souvent drôles et surprenantes de Denise Rich, Christian Audigier et Max Azria, trois richissimes vacanciers sur la planète des milliardaires. Et l’argent ne leur permet pas toujours d’éviter galères et imprévus ! Un documentaire de A.Riedinger, E.Bouteiller, P.Spica.