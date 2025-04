Documentaire

C’est dans la banlieue de Lille que se cache le plus grand magasin de jouets de France. 4000 mètres carrés, 30 000 références … Un hypermarché du jouet qui attire des milliers de visiteurs chaque semaine. Noël, c’est la période à ne pas rater pour Farouk, le directeur et son équipe. Pendant trois mois, nous avons suivi le quotidien de ce magasin hors norme. Un marathon pour satisfaire les clients mais aussi atteindre les objectifs. Vont-ils être prêts à temps ? Quelles sont leurs stratégies pour vendre plus et éviter les ruptures de stocks ? Entre féerie et course au chiffre, plongée dans les coulisses du plus grand magasin de jouets de France. Un documentaire de Jérôme Tournier, Graziella Downie.