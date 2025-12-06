Documentaire

15 milliards de francs : c’est ce que les Suisses paient en trop chaque année à cause de prix surfaits par rapport aux pays voisins.

Ces niveaux de prix sont particulièrement aberrants lorsqu’il s’agit de produits achetés en ligne. Cela fait pourtant un an que la loi suisse sur la concurrence déloyale a été modifiée. Depuis 2022, elle interdit le géo blocage, une pratique qui consiste à coincer les internautes suisses sur la version .ch d’un site marchand ou de l’y envoyer automatiquement ; ce qui les empêche de bénéficier de prix plus attractifs en commandant à l’étranger. Il est cependant facile de contourner cette interdiction. Notre enquête.

Le centre commercial de Balexert se trouve à 5 minutes de la frontière française. Comment y est ressenti ce proche accès à des prix plus bas ? L’autre grand défi, c’est la concurrence d’Internet. Comment les centres commerciaux font-ils face au commerce en ligne ? Et à quoi vont-ils ressembler dans 10 ans ? Linda Bourget en parle avec Ivan Haralambof, directeur de Balexert.

ABE a examiné en détail les différences des prix pratiqués pour une paire de jeans achetée en ligne sur les versions suisses et françaises des sites de 6 marques de vêtements. Résultat : l’écart varie fortement selon les marques.

Notre comparatif le montre, le prix d’une paire de jeans peut être jusqu’à 70% plus cher pour les Suisses, alors que ni les loyers, ni les salaires ne sont payés dans notre pays. Notre équipe s’est rendue au Palais fédéral à Berne pour confronter des parlementaires en lutte contre l’îlot de cherté.

Le prix d’un livre en Suisse peut être jusqu’à 80% plus cher que le même livre en France. Dans l’optique de faire baisser les prix, Payot a porté plainte contre Madrigall, qui est entre autres la maison mère des éditeurs Gallimard et Flammarion en France. Cette plainte a été déposée à la Commission de la concurrence, une démarche rendue possible grâce à un changement de loi entré en vigueur l’année passée. De quoi Payot les accuse-t-elle et qu’est-ce qui va changer sur le marché du livre en Suisse si la plainte aboutit ? Linda Bourget en discute avec Pascal Vandenberghe, directeur des librairies Payot.