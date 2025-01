Documentaire

On a peine à y croire, et pourtant c’est vrai: dans une loge de concierge avec sous-sol, quinze étudiants s’entassent et paient chacun un loyer de 200 €. Un scandale? Le propriétaire se défend en affirmant qu’en échange, il leur fait aussi la tambouille. Mais c’est une certitude, les moins de 25 ans sont aujourd’hui parmi les plus durement touchés frappés par la crise. Un documentaire de Edouard Bergeon. Productions Tony Comiti.