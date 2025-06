Documentaire

Ils agacent ou font rêver, mais ils ne laissent personne indifférent. Pour eux, l’été, c’est Las Vegas, Monaco, Porto Cervo ou Saint-Tropez. Ils passent leur temps au bras des femmes les plus belles, sur des yachts démesurés ou au volant des voitures les plus chères du monde. Ils se déplacent en jet privé et ne fréquentent que des palaces dignes des mille et une nuits. Apparemment, leur compte en banque est illimité. Qui sont ces gens installés sur leur planète dorée ? Comment vivent-ils vraiment ? Nous les avons suivis pendant plusieurs semaines.

Un documentaire de Patrick Spica.