Documentaire

César, Cobb, niçoise, Thai… Quand le soleil est de retour, nous ne jurons plus que par les salades, avec l’espoir de retrouver la ligne après l’hiver, mais aussi parce que nous sommes persuadés que leur verdure est bonne pour la santé et l’équilibre alimentaire en général. Le marché de la salade industrielle est d’ailleurs en croissance continue ces dernières années, avec 700 millions d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière, plus que les sandwichs ! Mais avons-nous raison de faire confiance aux salades composées ? Fraîcheur, pesticides, calories : sont-elles vraiment le plat diététique que l’on imagine ? Enquête en France, chez les géants de l’industrie agroalimentaire en Belgique et aux Pays-Bas et dans les serres espagnoles. Documentaire réalisé par PAULINE JACLIN, Patrick Spica Productions pour Envoyé Spécial, France 2