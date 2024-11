Conférence

Et si investir ne se limitait pas qu’aux finances, mais pouvait aussi révolutionner votre existence. Sécurité, indépendance, affranchissement des stéréotypes de genre : À travers son expérience personnelle, les défis qu’elle a relevés et des exemples concrets, Elodie vous dévoilera comment cet investissement a transformé sa vie et pourquoi il faut le rendre universel. Cette clé pour combattre des réalités pourrait non seulement vous inspirer, mais également ouvrir les portes à un avenir transformé. Elodie est originaire du canton de Neuchâtel et elle a poursuivi des études supérieures en économie. Occupant le poste de responsable marketing au sein d’une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies, elle a développé un vif intérêt pour la démocratisation et la simplification des concepts financiers et d’investissement. Suite à un tournant abrupt dans sa vie, ainsi qu’à plusieurs échanges avec d’autres femmes, elle a lancé un compte TikTok, une chaîne YouTube et un podcast dans le but de rendre ces sujets plus accessibles et de partager les connaissances qu’elle a accumulées depuis ses débuts. Son objectif est d’aider les personnes à aborder sereinement le domaine de l’investissement, consciente que l’éducation financière n’est pas à la portée de tous. À travers ses initiatives, Elodie s’efforce, à son niveau, de diffuser des informations pour aider les individus à faire face aux défis de la vie.