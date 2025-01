Documentaire

Souvent, on achète pour soi. Pour se loger bien sûr, mais aussi pour sa retraite ou simplement pour se rassurer. Pourtant, de plus en plus de particuliers investissent dans l’immobilier dans le but de faire travailler cet argent, de le faire fructifier et d’en obtenir de suite un rendement. Indéniablement, l’investissement immobilier a le vent en poupe. L’idée est séduisante mais avant de se lancer dans ce projet à corps perdu, mieux vaut prendre en compte quelques conseils pour réussir votre investissement locatif. Rien ne doit être laissé au hasard et la réussite ne s’improvise pas, le bon sens faisait foi. La première chose est de définir votre budget. Lorsque celui-ci sera défini, vous pourrez alors vous lancer dans la recherche d’un bien. Il faut privilégiez les biens dans un secteur que vous connaissez afin d’être au courant des prix et d’en simplifier la gestion logistique. Il faut privilégiez aussi les quartiers populaires, tendances et bien desservis, proches des commerces et de services afin de vous assurer une location maximum et donc une rentabilité maximum. Ensuite, la défiscalisation est une chose primordiale et il ne faut pas négliger le choix du régime fiscal qui est le plus adapté à votre situation et à vos besoins. Pensez en outre à souscrire à une garantie locative. En effet, celle-ci vous assurera le versement d’un loyer en cas de locataire mauvais payeur. Enfin, n’hésitez pas à passer par une agence immobilière pour la gestion afin de vous dégagez de toute contraintes administratives. Après tous ces conseils pour réussir votre investissement locatif, lancez-vous ! Certains à travers le monde l’ont fait avec une réussite étonnante, ils se sont construits un véritable empire immobilier. Un documentaire de Julien Delage, Antoine Morel et Max Pacon pour Complément d’Enquête.