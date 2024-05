Documentaire

C’est un des secteurs de Paris les plus prisés des touristes. Longtemps considéré comme ringard, il connaît aujourd’hui une transformation spectaculaire. Par exemple les peintres de la butte Montmartre doivent faire face à une redoutable concurrence venue de Chine. Comment ces filières ont-elle fait main basse sur ce secteur hautement touristique ? A Pigalle, les bars à la mode remplacent les sex-shops. Mais la cohabitation entre une nouvelle clientèle branchée et les jeunes fêtards venus de banlieue provoque des troubles. A quoi ressemblent les nuits de ce quartier haut en couleurs ? Enfin Barbès a été colonisé par des vendeurs à la sauvette proposant fruits exotiques et produits de beauté destinés à blanchir la peau. Leurs pratiques exaspèrent les commerçants du secteur. Comment ces vendeurs parviennent-ils à s’installer dans les rues ? Un documentaire de Marie-Laure Gendre, Producteur: Tony Comiti